BOMBOU! Loucuras de Bielsa, tabela do Brasileirão detalhada e protesto de torcedores contra a volta de Jorge Jesus

A quarta-feira foi agitada no mundo do esporte e o ESPN.com.br traz tudo que de melhor aconteceu para você, fã de esporte!

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Marcelo ‘El Loco’ Bielsa não tem esse apelido à toa. O argentino é conhecido por suas loucuras e, mais recentemente, levou o Leeds United de volta à Premier League depois de décadas. Porém, quais são as 10 maiores loucuras da carreira de Bielsa? Respondemos!

No futebol nacional, o Brasileirão ganhou o detalhamento de suas 10 primeiras rodadas nesta quarta-feira. O certame começa no dia 8 de agosto e um dos destaque é que apenas um dos oito clássicos estaduais previstos será no horário nobre do futebol, isto é, 16h (sempre de Brasília) de domingo.

Jorge Jesus deixou o Flamengo recentemente para retornar ao Benfica, mas uma parte da torcida não gostou da decisão. Nesta quarta, um grupo de torcedores portugueses deixou faixas atacando o técnico nos arredores do Estádio da Luz, com dizeres como “Judas voltou”.

Arte ESPN

Tudo que BOMBOU nesta quarta-feira

Deportivo já peitou Real Madrid e Barcelona e agora vai à 3ª divisão com orçamento que não é 5% da dívida

Loco Bielsa na Premier League: dez loucuras do técnico que devolveu o Leeds à elite da Inglaterra

Protesto de torcedores do Benfica ataca volta de Jorge Jesus: ‘Judas voltou’

Campeonato Brasileiro: Mesmo com MP, tabela tem 15 jogos fora da TV; veja quais

Com clássicos às 11h e fora do ‘horário nobre’, CBF detalha primeiras dez rodadas do Brasileiro

Torcedor do Palmeiras suspeito de invadir e pichar a Arena Corinthians é identificado pela polícia

Ex-presidente do Barcelona lembra legião de brasileiros: ‘Time que Cruyff não queria’

Fã de Esporte entrevista – Guilherme Bellintani: ‘Em mobilização, torcida do Bahia equivale à do Flamengo’