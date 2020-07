BOMBOU! Motivos que explicam a dinastia da Juventus, tudo das quartas do Paulista e o mercado da bola

A semana começou quente no mundo dos esportes. E para nada passar batido, o ESPN.com.br separou as melhores notícias do dia; confira!

A Juventus é eneacampeã da Itália! Então fomos atrás de nove motivos que explicam todo esse domínio recente no país. Entre eles, é claro, está Cristiano Ronaldo, mesmo que este tenha chegado há ‘pouco’ tempo.

A fase de grupos do Campeonato Paulista foi encerrada no último domingo (27), e as quartas de finais já têm datas, horários, locais e confrontos definidos.

O domingo também marcou o encerramento da Premier League, de forma que a janela de transferências britânica já está aberta à partir de hoje, o que deu um gás no Mercado da Bola Ao Vivo da ESPN, onde o fã do esporte acompanha todas as idas e vindas do esporte.

Paulista define datas, horários e locais das quartas de final; veja como ficou

Carvalhal recusa Flamengo, diz jornal; clube nega proposta a técnico e segue em fase de entrevistas

Mercado da Bola AO VIVO: siga todos os rumores, negociações e notícias

Juventus eneacampeã do Italiano: 9 motivos que explicam a dinastia

‘Eu sou brasileiro também’: como é fora de campo o português que mudou o Manchester United rumo à Champions

Barcelona: Arthur tenta rescindir, e time pode ficar com ‘buraco’ no meio para jogo decisivo da Champions

Palmeiras: ‘Racha’ entre empresário e diretor e temor de briga na Justiça dificultam acerto com Gustavo Gómez

Felipe Melo: ‘Não vou citar quem errou contra o Corinthians, porque estaria jogando contra a torcida’