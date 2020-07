BOMBOU! Repercussões da eliminação do São Paulo, reforço perto do City e ironia de campeão mundial de xadrez

A quinta-feira (30) foi agitada no mundo dos esportes, e para nada passar batido, o ESPN.com.br separou as melhores notícias do dia; confira!

Como esperado, a eliminação do São Paulo para o Mirassol no Campeonato Paulista repercutiram muito, seja nas redes sociais das torcidas organizadas ou no grupo de Whatsapp dos conselheiros do clube.

Tem zagueiro muito perto de fechar acordo com o Manchester City. Por mais de R$ 270 milhões, a equipe de Pep Guardiola espera contar com Nathan Aké, ex-Chelsea, na próxima temporada.

Magnus Carlsen, campeão mundial de xadrez, nunca escondeu o amor que tem pela Premier League, e em torneio online, o enxadrista fez uma analogia ironizando Roberto Firmino, atacante brasileiro do Liverpool.

Milan: Ibrahimovic decide seguir no clube e negocia detalhes para acertar novo contrato em breve

São Paulo: Grupo de Whatsapp de conselheiros ‘bomba’ com pedidos por demissões de Diniz a Raí

São Paulo: principal organizada detona diretoria, Daniel Alves, Pato, mais 4 jogadores e até ‘base padaria’

São Paulo: torcida vai ao CT após vexame, e protesto acaba com tiros

Domènec Torrent ganhará menos da metade do salário de Jesus no Flamengo; veja números

Neymar, Icardi, Messi: os negócios de família que ditam os rumos de astros no mercado

Manchester City fica perto de pagar mais de R$ 270 milhões por ex-Chelsea

Campeão mundial de xadrez ironiza: ‘Estou tendo chances de Lewandowski, mas concluindo como Firmino’