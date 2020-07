BOMBOU! Torrent acerta detalhes com Flamengo, possíveis grandes negociações do mercado e o guia da volta da NBA

O meio de semana foi quente no mundo dos esportes. E para nada passar batido, o ESPN.com.br separou as melhores notícias do dia; confira!

O Flamengo acerta os últimos detalhes para anunciar a contratação do técnico Domenec Torrent, ex-auziliar de Pep Guardiola. Segundo o comentarista da ESPN Mauro Cezar Pereira, já é certa a chegada de Torrent.

O mercado da bola no futebol europeu também segue o dando o que falar, com jogadores disponíveis em fim de contrato.e outras grandes negociações.

E tem também um guia do retorno da NBA, que volta nesta quinta-feira e terá cobertura dos canais ESPN.

VEJA o que mais agitou a quarta-feira!

‘Neymar e paro de contar’: Benzema responde quem são os cinco melhores dribladores do mundo

Flamengo: Torrent acerta detalhes, assina na quinta e será técnico do clube

Como Domènec Torrent teve ideia que ‘revolucionou’ Bayern de Guardiola e iniciou era de títulos

Basaksehir: Como time de Robinho, que não tem torcida, foi de ‘nanico’ a campeão da Turquia em 7 anos

Mercado da Bola: Sancho, Thiago, Coutinho e mais dez possíveis grandes negociações desta janela

A NBA está de volta! Veja o guia definitivo do retorno da temporada na Disney

Real Madrid tem marca mais valiosa do futebol com R$ 8,5 bilhões, mas tem liderança ameaçada; veja o ranking

Experiência, dinheiro e impacto: ranking de estádios tem Tottenham no topo e só um brasileiro; veja lista