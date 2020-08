BOMBOU! Tudo da contratação de Torrent pelo Flamengo, desabafo de Marinho e aval de Sampaoli para Atlético-MG tentar Hulk

O fim de semana está chegando e a sexta-feira (31) já deu um gostinho do que o fã do esporte pode esperar. Para você não perder nada, o ESPN.com.br separou aqui as principais notícias do dia; confira!

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Jorge Jesus já tem um substituto no comando do Flamengo. Domènec Torrent foi anunciado pelo clube e tem contrato até janeiro de 2022. O espanhol, que já foi auxiliar de Guardiola, se apresentou ao torcedor rubro-negro em vídeo divulgado pelo time.

Alvo de injúria racial durante o jogo entre Santos e Ponte Preta, Marinho se mostrou abalado e publicou um desabafo em seu perfil do Instagram, exaltando o “orgulho de ser preto”.

Juntando-se ao Palmeiras, o Atlético-MG entrou na briga Hulk após aval do técnico Jorge Sampaoli. O atacante está com cinco meses restantes em seu contrato com o Shanghai SIPG e pode assinar pré-contrato com outra equipe.

Hulk, Domènec Torrent e Marinho Arte ESPN

VEJA o que mais agitou a sexta-feira!

‘Dome, seu desgraçado’: quando novo técnico do Flamengo ‘tirou’ Rafinha de jogo da Champions

Flamengo anuncia Domènec Torrent como novo técnico

Flamengo se previne e põe contrato até 2022 com Torrent, que chega ao Brasil na 2ª e deve comandar treino já na 3ª

Flamengo: o que esperar de Domènec Torrent, segundo quem o conhece de perto

Após comentarista dizer que Marinho ‘está na senzala’, atacante se revolta e desabafa

Paulista confirma data e horários das semifinais; veja

Torrent no Flamengo? O que aconteceu com os ‘aprendizes’ de Guardiola, Klopp e outros ‘tops’ da Europa que viraram técnicos

Atlético-MG tem aval de Sampaoli e entra em disputa com o Palmeiras por Hulk

Paulista: São-Paulinos pedem dinheiro de volta ao verem totens com suas fotos em jogo do Corinthians: ‘Desrespeito em todos os sentidos’