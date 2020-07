Bonifácio se declara e pede para Leopoldina abandonar Pedro · .

José Bonifácio (Felipe Camargo) vai declarar seu amor a Leopoldina (Leticia Colin) e se oferecer para ficar ao seu lado no lugar de dom Pedro (Caio Castro). Depois de ver a arquiduquesa ser humilhada por Domitila (Agatha Moreira) em um evento oficial da Corte, o conselheiro consolará a a mulher do príncipe e tentará beijá-la em Novo Mundo.

A amante do príncipe aparecerá mais uma vez de surpresa no palácio. Desta vez, com uma réplica da joia que o aristocrata interpretado por Caio Castro ofereceu à mulher como presente de casamento.

Arrasada, Leopoldina desabafará: “Eu tenho tanto medo de Domitila. Não é só ciúme. Se ela representasse apenas o perigo de uma amante, acho que eu poderia lidar. Mas ela quer mais que isso. Ela quer meu lugar. Me sinto tão fraca, como se ela tivesse roubado a minha energia. Sou tão pequena perto dela”, lamentará a jovem ao ser consolada pelo marido de Narcisa (Márcia Cabrita).

“Eu não gosto de vê-la assim. Uma mulher como a senhora não merece sofrer dessa maneira. Vossa alteza tem uma força, uma luz que brilha onde quer que passa. O povo a ama, a admira. Jamais se compare a essa mulher”, incentivará Bonifácio.

“Ah, Bonifácio, o que seria de mim sem as suas doces palavras?”, agradecerá a futura imperatriz. “Eu moveria o mundo para vê-la feliz. Eu a amo, senhora. Admiro a princesa, mas amo a mulher desde o momento em que nos conhecemos. Cada instante me mostrava o privilégio que é conviver com você. Eu te amo tanto. Deixe-me fazê-la feliz, Leopoldina”, pedirá ele, antes de tentar beijar a arquiduquesa.

“Não posso, me desculpe. Amo Pedro, mas mesmo que eu não o amasse, não poderia ser diferente. Eu fui preterida pelo meu marido, humilhada por sua amante. Seria muito fácil me deixar levar por suas belas palavras e aceitar o seu amor mesmo que por um breve instante, mas eu não posso”, justificará Leopoldina.

A protagonista de Leticia Colin ainda exigirá que o político a chame pelo seu título real, a fim de colocar um fim em qualquer intimidade. “Meu casamento pode ter sido um acordo entre dois países, mas eu fui criada assim. Se eu fizesse algo diferente, iria contra tudo que eu sou”, emendará.

O personagem de Felipe Camargo, envergonhado, pedirá desculpas. “Por favor, não fique constrangido por seus sentimentos. Eles acariciam a minha alma. É muito bom saber que eu sou amada por alguém por quem tenho tanta identificação e admiro da mesma maneira, mas não podemos ficar juntos”, sentenciará ela.

