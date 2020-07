Boselli passa por cirurgia no rosto e não tem previsão de volta aos gramados

O atacante Mauro Boselli foi submetido a uma cirurgia na manhã desta segunda-feira (27) depois de um choque na partida do Corinthians no último domingo, que resultou em uma fratura em sua face.

Segundo comunicado do clube, o procedimento foi realizado com sucesso pelo doutor Marcos Pitta, cirurgião buco-maxilo-facial, no Hospital São Luiz, em São Paulo. Ivan Grava, médico do Corinthians, acompanhou de perto toda a cirurgia.

A previsão é de que o atacante tenha alta ainda nesta tarde. Contudo, não há qualquer informação de uma data para o argentino ser reintegrado ao grupo para voltar aos treinamentos.

Aos 34 minutos do primeiro tempo do duelo contra o Oeste, que resultou na classificação do Corinthians para as quartas de final do Campeonato Paulista, Boselli disputou uma bola no alto e levou a pior ao trombar com um jogador adversário. O camisa 17 saiu sagrando de campo e foi encaminhado para o Hospital São Luiz.

Boselli durante Corinthians x Fortaleza pelo Brasileirão Gazeta Press

Depois da cirurgia nesta segunda, Boselli se manifestou por meio das redes sociais.

“Muito obrigado a todos por suas mensagens e boa vibração. A cirurgia saiu perfeita. Agora é tempo de recuperar e voltar mais forte! Grande abraço e vamos Corinthians por essa classificação”, postou o argentino.