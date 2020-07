Botafogo e Fluminense planejam partida teste antes do começo do Brasileirão

De acordo com informações do GloboEsporte.com, o objetivo do confronto é manter o ritmo de jogo, visto que os dois times não têm nenhum compromisso antes do começo do Brasileirão, que começa no dia 09 de agosto. Cabe lembrar que o último duelo do Alvinegro foi no dia 5 de julho e o do Tricolor foi na última quarta-feira (15).

No caso do Botafogo, o GE apurou que há expectativas por dois amistosos contra equipes da elite do futebol brasileiro antes da retomada da temporada. Além do teste diante do Tricolor, o Alvinegro mantém conversas com o Vasco. Até o momento, não há informações sobre outros compromissos do Fluminense.

Em diálogo, o Botafogo e o Fluminense ainda não se acertaram quanto a data, local, horário e transmissão – que deve acontecer em uma das TVs dos clubes no YouTube.

