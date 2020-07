Botafogo-SP vence Guarani, e Corinthians segue com chance de classificação no Paulista

Em um jogo que foi acompanhado de “camarote” pelo Corinthians, o Botafogo-SP venceu o Guarani por 2 a 0, nesta quinta-feira, pelo fechamento da 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Com isso, o Timão chega à última rodada do Estadual ainda com chances de classificação.

Jogando no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, o Botafogo foi pressionado durante a maior parte do 1º tempo, e viu sua defesa segurar o 0 a 0.

Wellington Tanque comemora gol do Botafogo-SP sobre o Guarani Divulgação

No 2º tempo, vieram os gols botafoguenses. O 1º saiu após cruzamento de Matheus Anjos, que Wellington Tanque cabeceou bem para abrir o placar.

Nos acréscimos, o Fogão matou o jogo em contra-ataque rápido: Matheus Anjos driblou o goleiro e só rolou para dentro.

Com o resultado, o Botafogo foi a 11 pontos e saiu da zona do rebaixamento, ganhando enorme fôlego na luta contra a degola.

Já o Bugre segue com 16 pontos e ainda está em 2º lugar do grupo D.

O Corinthians, por sua vez, tem 14 e sonha com a classificação na última rodada, quando enfrentará o lanterna Oeste, tendo que torcer também para o São Paulo derrotar o Guarani.