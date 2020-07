Braga confirma contratação do técnico Carlos Carvalhal, que interessava ao Flamengo

O Braga, de Portugal, oficializou nesta terça-feira a contratação do técnico Carlos Carvalhal, que deixou o Rio Ave no último final de semana, após o fim da temporada 2019/20 do Campeonato Português.

O treinador assinou até o final da temporada 2021/22 com a equipe alvirrubra, conforme comunicado pelo clube à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de Portugal.

Carvalhal era um dos nomes favoritos do Flamengo para assumir o lugar deixado por Jorge Jesus, e chegou até a conversar com o time brasileiro, mas acabou optando pelo acerto com o Braga.

Carlos Carvalhal durante jogo entre Sporting e Rio Ave, pelo Português Getty Images

Em entrevista à Sky Sports, o comandante agradeceu o interesse do Rubro-Negro e afirmou que, em condições normais, “95% dos treinadores do mundo” aceitariam o chamado flamenguista.

No entanto, ele admitiu que a dura realidade vivida no Brasil por causa da pandemia de COVID-19 acabou determinando sua opção pela permanência em Portugal.

“Eu tenho uma decisão a tomar e eu devo falar com minha família. Temos que viver com a realidade e minha decisão não será apenas sobre futebol. Eu vou tentar antecipar o que vai acontecer com o coronavírus em outubro, novembro e dezembro. Eu tentarei achar a melhor forma de dar um importante próximo passo na minha carreira, mas ao mesmo tempo proteger minha família”, salientou.

De acordo com relatório da Organização Mundial da Saúde de segunda-feira, o Brasil tem 2.394.513 casos confirmados e 86.449 mortes por causa da COVID-19.

O Fla, por sua vez, segue conversando com técnicos estrangeiros, e o espanhol Domènec Torrent, ex-auxiliar de Josep Guardiola em vários clubes, aparece agora como um dos nomes mais fortes.