Braithwaite pode deixar o Barcelona rumo ao Campeonato Inglês

Contratado pelo Barcelona em fevereiro de 2020, o atacante Martin Braithwaite pode deixar o clube nas próximas semanas. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, a equipe catalã pretende reformular a linha de frente, e o jogador de 29 anos é um dos cotados para sair.

O possível destino de Braithwaite é o Campeonato Inglês, no qual equipes como West Ham e Everton demonstraram interesse. A diretoria do Barça mantém boa relação com ambos os times.

Ainda não se sabe se a saída do jogador será por empréstimo ou em definitivo. O Barcelona desembolsou 18 milhões de euros (cerca de R$ 109 milhões na cotação atual) para contar com o atacante e não está disposto a negociá-lo por um valor menor.

Braithwaite ganhou espaço no ataque de Quique Setién com as lesões de Dembélé e Suárez. Agora, a equipe do Camp Nou espera fortalecer o ataque para a próxima temporada.