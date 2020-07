Brasil deve retroceder ao PIB de 2016

Para 2021, a previsão é de que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresça 2,5%. Mesmo assim, a economia brasileira deve fechar 2021 com um índice semelhante ao de 2016. A projeção foi feita pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

A previsão feita pela Fundação Getulio Vargas, da Tendências Consultoria, avalia também que o PIB brasileiro só deve atingir em 2023 o nível que estava antes da pandemia. A recuperação da economia e da crise gerada pela pandemia deve começar ainda em 2020. A avaliação é de que no terceiro e quarto trimestres desse ano o PIB apresente melhora por causa do aumento do consumo interno.

Entre os principais desafios para a economia do Brasil está atrair investimentos do exterior em meio à incerteza político-institucional interna e a questão ambiental, que atinge diretamente investimentos e acordos comerciais.

De acordo com economistas, esse ano será registrada a maior queda do PIB desde 1900, quando a série foi iniciada. A crise irá impactar todo o mundo, mas será sentida ainda mais no Brasil, pois o país ainda não estava recuperado da crise anterior.

Segundo as previsões mais atualizadas, em 2020 o PIB deve ter queda de 4,7% e em 2021, alta de 3,2%. Já o Fundo Monetário Internacional (FMI) fez previsão de 9,1% de queda neste ano e 3,6% de alta em 2021.