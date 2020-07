Brisanet promete levar 5G para o interior do Nordeste

A operadora Brisanet pretende disponibilizar o 5G para seus franqueados no interior do Nordeste. A notícia foi divulgada pelo CEO da empresa, José Roberto Nogueira, durante painel da edição digital do Fórum de Operadoras Inovadoras que aconteceu nesta segunda-feira (20).

Através do modelo de franquia, o empresário disse que vai “levantar o 5G” na região em 2022, quando começar a implementação da tecnologia em cidades pequenas. Os franqueados da Brisanet são, em sua maioria, provedores de internet (ISPs) que possuem cerca de 1 mil e 1,5 mil clientes cada — e, ao todo, somam 200 mil.

“O 5G será incluído no pacote do ISP, que continuará operando na ponta”, explicou José Roberto. Durante o evento digital, ele também citou conquistas anteriores da operadora, que foi responsável por levar a tecnologia de fibra óptica para cidades de pequeno porte na mesma região.

Imagem da empresa Brisanet, operadora regional de internet do CearáFonte: Mobile Time/Reprodução

Segundo o CEO, esta infraestrutura será fundamental para o transporte de dados da rede móvel de quinta geração. “Estamos construindo backbone com fibra na frente de cada quarteirão. O 5G será uma extensão de dados. Será uma banda larga fixa com mobilidade”, afirmou.

No modelo de franquia da Brisanet, a empresa é responsável por instalar a infraestrutura passiva, enquanto cada ISP investe na parte ativa, além de ficar responsável pela relação com o usuário final e com os órgãos reguladores.

Enquanto não possui autorização própria para uso do 5G, a Brisanet atua como uma operadora móvel virtual (MVNO, na sigla em inglês) com a rede da Vivo.