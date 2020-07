Bruno Alves revela preocupações com o Mirassol e vê São Paulo sólido atrás e na frente

Depois de doze rodadas disputadas na primeira fase do Campeonato Paulista, o São Paulo enfrentará o Mirassol, na próxima quarta-feira, às 19h, no Morumbi, pelas quartas de final da competição. O zagueiro Bruno Alves reconhece que o Tricolor oscilou nas últimas duas partidas, porém acredita que o time é sólido na defesa e no ataque.

“Acho que conseguimos o objetivo, que era se classificar em primeiro. Não alcançamos a liderança geral, que era outro objetivo também. Só que acredito que o time estava evoluindo e teve a parada da pandemia. No jogo contra o Red Bull, alternamos momentos bons e ruins na partida, só que eles tiveram a felicidade de concluir três vezes e fazer gol em todas elas. Já o sistema ofensivo mostrou muito oportunismo ao concluir em gol. Contra o Guarani, fizemos três gols, mostrando que temos uma equipe sólida na frente e na defesa para chegar forte nessa reta final”, afirmou ao canal oficial do clube.

Bruno Alves sabe que, antes de pensar nas fases finais, o São Paulo precisa primeiro passar pelo Mirassol. O zagueiro revela que Fernando Diniz vem realizando treinamentos específicos para que a equipe chegue pronta para a partida de quarta-feira.

“A gente sabe que o Mirassol é uma boa equipe, já estamos treinando em cima de alguns detalhes do jogo. Mas acredito que temos tudo para fazer uma grande partida. Temos um objetivo bem claro agora, que é chegar às finais e buscar o título que o torcedor espera”, finalizou.

Caso não haja nenhuma surpresa de última hora, o São Paulo deve entrar em campo para enfrentar o Mirassol com: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Alexandre Pato e Vitor Bueno.