Bruno Alves vê São Paulo instável no retorno ao Morumbi: “Agora é melhorar”

O São Paulo acabou frustrando seus torcedores no reinício do Campeonato Paulista, nesta quinta-feira. Recebendo o Red Bull Bragantino no Morumbi, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz até saiu na frente logo no início do jogo, mas acabou sofreno a virada e vendo o adversário sair de campo com a importante vitória por 3 a 2.

Passada a partida, Bruno Alves comentou sobre o desempenho da equipe após quatro meses longe das competições e alertou para a instabilidade apresentada pelo São Paulo no decorrer dos 90 minutos.

“A gente alternou momentos bons e ruins na partida, eles foram felizes nas chances que tiveram. Agora é melhorar porque domingo já temos o próximo jogo”, disse Bruno Alves ao Premiere, se referindo ao compromisso contra o Guarani, na Vila Belmiro, às 16h (de Brasília).

Já o técnico Fernando Diniz demonstrou insatisfação com a quantidade de falhas coletivas cometidas pelo São Paulo nesta quinta-feira.

“A gente falhou mais do que deveria, ninguém especificamente. Mesmo com a parada, claro que íamos sentir um pouco, mas poderíamos ter jogado melhor”, afirmou.