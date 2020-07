Bruno Nazário comenta boa temporada com a camisa do Botafogo

O meia Bruno Nazário chegou ao Botafogo no início desta temporada e se tornou um dos principais jogadores da equipe. Mesmo com a chegada de Honda, o jogador manteve o status da equipe, com o japonês sendo recuado.

Bruno Nazário conviveu com muitas lesões enquanto esteve no Athletico. O meia comemorou a boa sequência de jogos com a camisa alvinegra.

“Estou feliz com essa sequência, agradeço ao Botafogo pela oportunidade. Muito feliz por tudo o que está acontecendo comigo. Estou feliz aqui, um time muito grande. Essa sequência é importante para eu evoluir, estou me dedicando muito para ajudar o clube”, disse.

O alvinegro afirmou que após a volta do futebol, teve dificuldade com o ritmo de jogo. Bruno Nazário revelou que só conseguiu se sentir bem em campo no amistoso contra o Fluminense, no fim de semana.

“Ficamos 90 dias sem jogar e treinar, foi muito complicado. Consegui me soltar nesse último jogo, estava entrosado com todos os jogadores, me sentindo bem. Aproveito para parabenizar o Guilherme, que foi muito bem no último jogo também. Nosso time está evoluindo e crescendo e temos tudo para almejar coisas melhores”, declarou.

O Botafogo segue trabalhando visando o início do Campeonato Brasileiro. Antes disso, os alvinegros terão o segundo amistoso contra o Fluminense, neste sábado, no Nilton Santos.