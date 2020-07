Bruno Silva rememora decisão de 2009 para confiar na virada do Avaí

No primeiro duelo entre Chapecoense e Avaí pelas quartas de final do Campeonato Catarinense, o time do interior saiu na frente e venceu na Arena Condá por 2 a 0. Próximo do jogo de volta, o volante Bruno Silva rememora uma grande virada da equipe da capital no estadual de 2009, ano em que conquistou o título.

A situação era parecida. A Chape havia vencido por 3 a 1 em Chapecó, e na volta o Avaí devolveu o placar na Ressacada, triunfando na prorrogação e assegurando o título catarinense daquele ano. Na atual temporada, Bruno Silva não participou da primeira partida das quartas de final. Mas está à disposição do técnico Rodrigo Santana e confiante na virada.

André Palma/Avaí

“Estou muito motivado para essa partida. É justamente quando muitos não confiam no Avaí é que ele reage. A final de 2009 é um grande exemplo. Pude participar daquele jogo histórico que somando o tempo normal e prorrogação deu 6×1 para nós. Lógico que sabemos da dificuldade e da vantagem da Chapecoense. Mas, ainda temos mais 90 minutos para seguirmos vivos no estadual”.

As duas equipes voltam a campo nesta quinta-feira para definição da vaga. O Campeonato Catarinense foi um dos primeiros a voltar, mas foi novamente paralisado após a constatação de muitos casos positivos de covid-19 na Chapecoense.