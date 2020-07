Bug no Instagram indica câmera ligada no iOS 14 sem ela ser usada

Usuários do Instagram na versão beta do iOS 14 têm usado as redes sociais para relatar, nos últimos dias, um bug que tem feito o indicador de câmera ligada do dispositivo ser acionado ao abrir o app. A notificação aparece mesmo sem usar as lentes para fazer fotos ou vídeos.

Diante do problema, que teria surgido após a chegada de uma atualização para a versão de testes do sistema operacional da Apple, muitos usuários desconfiaram se tratar de algo relacionado a espionagem. Porém, a plataforma pertencente ao Facebook tratou logo de explicar o ocorrido.

Em contato com o The Verge no sábado (25), um porta-voz do Instagram confirmou saber da existência da falha referente ao surgimento da luz verde na barra de menus do iOS 14, indicando o uso da câmera mesmo sem ela estar ligada. Além disso, revelou que a vulnerabilidade já estava sendo corrigida pela equipe de desenvolvedores da rede social.

Os relatos da falha apareceram no Twitter.Fonte: Twitter/KevDoy

“Nós acessamos sua câmera somente quando você solicita — por exemplo, quando você desliza de Feed para Câmera. Descobrimos e estamos corrigindo um bug no iOS 14 Beta que indica erroneamente que algumas pessoas estão usando a câmera quando não estão”, disse a fonte. Ela destacou ainda que nenhum conteúdo foi gravado.

Fechando o cerco aos apps bisbilhoteiros

Outros apps também foram “dedurados” pelos novos recursos de privacidade do iOS 14, que indicam se algum programa está utilizando a câmera ou o microfone do celular, por exemplo, sem a autorização do usuário.

Serviços como TikTok, Reddit e LinkedIn, entre outros, tiveram comportamentos estranhos denunciados pelas novas ferramentas, recentemente. Eles estavam acessando conteúdos armazenados na área de transferência do telefone, mesmo sem o consentimento do proprietário do aparelho.

Fonte: Tecmundo