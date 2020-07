Burnley x Wolverhampton | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; Confronto direto pela Europa

Onde assistir: O jogo será transmitido ao vivo pela plataforma do DAZN. Para quem já é assinante, basta acessar o site ou o app da empresa e para quem ainda não tem conta, o DAZN disponibiliza 30 dias grátis. Clique no link para se cadastrar.

Informações adicionais: Os Clarets seguem com problemas em seu departamento médico, com baixas por lesão que já se arrastam há algumas rodadas desde o retorno do calendário. Ashley Barnes e Ben Gibson seguem fora de combate, assim como Lowton e Jack Cork, que não voltam a campo nesta temporada. O zagueiro Ben Mee está em fase final de recuperação, mas ainda não tem condições de jogo para esta partida.

Informações adicionais: Ao contrário de seu adversário da rodada, o Wolverhampton só tem uma baixa em potencial para este compromisso: o atacante Pedro Neto, que sofreu uma lesão muscular leve após a vitória contra o Everton. Diogo Jota deve iniciar a partida entre os titulares, com Daniel Podence correndo por fora por vaga no XI inicial, apesar da grande exibição no último final de semana.

Burnley

Liverpool 1 x 1 Burnley (11/07)

West Ham 0 x 1 Burnley (08/07)

Burnley 1 x 1 Sheffield United (05/07)