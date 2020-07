Cadeirante, Poliana sofre com inveja da vilã mirim · .

Presa a uma cadeira de rodas, Poliana (Sophia Valverde) sofrerá ao ver Filipa (Bela Fernandes) no papel que era para ser seu em As Aventuras de Poliana. A protagonista ficará com inveja da vilã mirim por ela interpretar Dorothy, estrela do musical O Mágico de Oz, personagem que também foi vivida por sua mãe morta, Alice (Kiara Sasso).

Apesar de ter convencido a direção da escola Ruth Goulart a manter a apresentação de fim de ano, Poliana não conseguirá esconder seu descontentamento durante a atuação de Filipa. Nos bastidores da peça, a filha de Pendleton (Dalton Vigh) ficará chateada por não poder honrar a memória de sua matriarca.

Em seguida, a menina se apresentará na frente de pais e alunos e emocionará a todos com sua determinação em jogar o Jogo do Contente para ver o lado positivo da situação que enfrenta.

Infelizmente, Ester (Manuela Kfouri) surgirá de surpresa no palco durante a performance da irmã postiça e levará um choque, causando alvoroço. Otto terá que invadir o teatro para tirar a robô de perto da herdeira.

Os adultos ficarão extremamente preocupados com o que aconteceu e questionarão Ruth (Myrian Rios). A diretora, então, cobrará explicações do acionista.

Para resolver a situação, o ricaço convocará repórteres para uma coletiva de imprensa e explicará que Ester é uma robô. Ao descobrir, Luísa (Thaís Melchior) se revoltará contra o pai de sua sobrinha por ter deixado uma máquina agressiva perto da garota.

As cenas vão ao ar a partir desta quarta-feira (8) na última semana da novela infantojuvenil do SBT, que terminará na próxima segunda-feira (13).

