Caixa adia início dos saques do auxílio emergencial de R$ 600

Anteriormente, havia sido divulgado que a Caixa iniciaria o saque de parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 neste sábado, 18 de julho. Mas o calendário foi adiado para semana que vem. Agora, será possível fazer o saque em espécie ou transferência a partir de sábado da semana que vem, 25 de julho.

O calendário novamente segue de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários. Anteriormente, ele começava dia 18 de julho e seguia até 19 de setembro. Agora, começa dia 25 de julho, para os nascidos em janeiro, e segue até 17 de dezembro, para os nascidos em dezembro.

Com a mudança, as agências da Caixa Econômica Federal que abririam amanhã permanecerão fechadas. Já o cronograma dos beneficiários do Bolsa Família não passou por alterações. Esse grupo começa a receber uma nova parcela do auxílio de R$ 600 segunda-feira que vem, dia 20 de julho.

Veja abaixo o cronograma para beneficiários do Bolsa Família.

Calendário da quarta parcela do auxílio de R$ 600

NIS terminado em 1: 20 de julho

NIS terminado em 2: 21 de julho

NIS terminado em 3: 22 de julho

NIS terminado em 4: 23 de julho

NIS terminado em 5: 24 de julho

NIS terminado em 6: 27 de julho

NIS terminado em 7: 28 de julho

NIS terminado em 8: 29 de julho:

NIS terminado em 9: 20 de julho

NIS terminado em 0: 31 de julho

Esse grupo não precisa aguardar calendário de saque e transferência. Quando disponibilizado em conta, já é possível sacar o auxílio de R$ 600.