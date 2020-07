Caixa afirma que prejuízo por fraudes foi ‘pequeno’

[ad_1]



Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, afirmou que o prejuízo com fraudes do auxílio emergencial de R$ 600 foi pequeno. De acordo com ele, o prejuízo foi pequeno porque o banco bloqueou as contas.

O número de contas bloqueadas por suspeita de fraude foi grande. Mas, segundo Guimarães, do ponto de vista de fraude “efetiva”, o efeito não foi grande. O presidente da Caixa afirmou que o banco percebe a fraude e bloqueia a conta antes do pagamento ser realizado.

Ainda assim, Guimarães admitiu que a situação causou “uma grande dor de cabeça” e que a população mais pobre do Brasil foi penalizada. O presidente da Caixa explicou que o bloqueio impossibilitou os fraudadores de fazer saque, mas também quem tinha direito.

Nesta semana, foi divulgado que 1,3 milhão de contas foram bloqueadas. Desse total, 51% foi por suspeita de fraude. O restante foi bloqueado por precisar completar a documentação. No primeiro caso, é necessário ir a uma agência da Caixa. No segundo, o problema pode ser resolvido por WhatsApp.

A Caixa divulgou calendário para quem precisa ir a uma agência fazer o desbloqueio, com objetivo de evitar aglomeração. O cronograma de hoje era para nascidos em janeiro, fevereiro e março.