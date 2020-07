Caixa culpa o número de acessos por problemas no aplicativo Caixa Tem

Nesta quinta-feira (09) a Caixa informou que problemas para acessar o aplicativo Caixa Tem acontecem em razão do grande número de acessos simultâneos. O aplicativo é utilizado para movimentar as poupanças digitais que recebem os recursos do auxílio emergencial, do FGTS emergencial, abono do PIS e do BEm (Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda).

Desde a semana passada trabalhadores relatam problemas com o aplicativo. Entre as dificuldades enfrentadas estão a fila para entrar e falha na hora de pagar boletos ou ver o saldo.

De acordo com o vice-presidente de Tecnologia e Digital da Caixa, Cláudio Salituro, o aplicativo Caixa Tem foi projetado para atender 1 milhão de usuários a cada 12 meses. Entretanto, a Caixa e o governo foram pegos de surpresa com a pandemia do novo coronavírus, multiplicando o número de acessos e a quantidade de pagamentos feitos através do aplicativo.

Segundo a Caixa, foram realizadas 2,55 milhões de transações nas poupanças digitais, incluindo transferências, pagamentos por cartão virtual, pagamentos de boletos e saques, só na última quarta (8).

“Antes, o usuário entrava, fazia uma transferência e não voltava para o Caixa Tem. Agora, esse mesmo usuário usa o aplicativo várias vezes ao dia. As pessoas já se habituaram. É natural que a cada dia se exija mais da área de tecnologia da Caixa”, disse Cláudio Salituro.

O vice-presidente informou que o Banco adquiriu um sistema dinamarquês para gestão de filas, que foi usado em grandes eventos, como a Copa do Mundo, por exemplo. Ele afirmou que a fila para acessar o Caixa Tem chegou a ter duração de mais de uma hora, mas que no início da tarde desta quinta-feira (09) esse tempo havia diminuído para 35 minutos.

Ainda, Salituro afirmou que a área de tecnologia do banco está trabalhando para melhorar o sistema e, aconselhou aos usuários que verifiquem com frequência se existe uma nova atualização disponível do aplicativo.