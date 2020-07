Caixa diz que aplicativo Caixa Tem melhorou; falhas continuam

Diversos usuários vêm relatando problemas e falhas no sistema do aplicativo Caixa Tem, utilizado pelo governo para disponibilizar os recursos do auxílio emergencial e o FGTS emergencial.

Nesta segunda-feira (13), em nota, a Caixa informou “que tem realizado uma série de melhorias no Caixa Tem, otimizando soluções e infraestrutura para melhor atender a todos os brasileiros”.

De acordo com a Caixa, hoje já é possível verificar uma “diminuição brusca no tempo de espera para acessar o aplicativo”. No entanto, em horários de pico ainda é possível que ocorra a intermitência momentânea em alguns serviços.

Trabalhadores continuam relatando problemas no aplicativo, como filas e dificuldade para pagar boletos e fazer compras. O dinheiro está disponível no aplicativo, mas muitos não conseguem usá-lo.

A Caixa informou que, o aplicativo Caixa Tem já ultrapassou a marca de 59 milhões de poupanças sociais digitais, 20,6 milhões de pagamentos de boletos e seis milhões de compras com QR Code. No total, 41,2 milhões de brasileiros acessam regularmente o Caixa Tem.