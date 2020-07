Caixa diz que aplicativo Caixa Tem registrou ‘diminuição brusca’ na fila de espera

O aplicativo Caixa Tem está sendo usado por beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 e trabalhadores que irão receber FGTS emergencial. Desde então, diversos deles têm relatado instabilidade e falhas no app.

De acordo com a Caixa, em comunicado liberado essa semana, o banco tem feito uma série de melhorias no aplicativo e melhorando sua infraestrutura para que todos os brasileiros possam ser atendidos sem problemas.

O banco afirma que nesta semana foi possível perceber uma “diminuição brusca no tempo de espera” para acessar o Caixa Tem. Entretanto, o banco explica que durante os horários de pico é possível que haja intermitência momentânea de seus serviços.

Mesmo com o comunicado da Caixa Econômica Federal, internautas continuaram relatando problemas com o aplicativo nas redes sociais. Entre os principais problemas citados estão dificuldade em consultar saldo, fazer compras com o cartão de débito virtual ou fazer pagamento de boletos. O dinheiro é mostrado no aplicativo, mas internautas alegam não conseguir usá-lo.

Segundo a Caixa, o aplicativo atingiu a marca de quase 60 milhões de poupanças sociais digitais criadas. O banco ainda afirma que registrou pagamento de 20,6 milhões de boletos e seis milhões de compras utilizando a maquininha pelo QR Code. Segundo a Caixa, 41,2 milhões de cidadãos acessam o aplicativo regularmente.