Caixa e Visa lançam cartam de débito virtual para compras online

A Caixa Econômica Federal e a Visa anunciaram nesta segunda-feira (27) o lançamento de uma nova forma de pagamento pela internet: um cartão de débito virtual, que pode ser gerado e utilizado pelo aplicativo ou site do banco.

O objetivo da parceria é fornecer aos clientes da Caixa uma nova forma de pagamento voltada ao virtual. O momento é bastante propício: além de estarem cada vez mais acessíveis, as compras online foram impulsionadas em diversos setores por causa da pandemia do novo coronavírus.

O cartão virtual não tem taxa de anuidade ou tarifas de manutenção. Ele vale para todo o país e pode ser utilizado em sites, aplicativos e serviços de assinatura — incluindo lojas e delivery, por exemplo. Cada cartão tem o limite diário de até dez transações ou um valor total de compras de R$ 2 mil.

Seguro e prático

Todo cartão gerado fornece ao usuário as informações tradicionais: um número composto por 16 dígitos, a data de validade e o código de segurança (CVV). Este último é dinâmico, o que significa que a sequência é alterada a cada nova compra realizada, impedindo fraudes a partir de roubo de dados.

Clientes com conta corrente, poupança ou Caixa Fácil podem gerar o cartão via Internet Banking ou no app do banco. Para os clientes da conta social, ele é gerado no aplicativo Caixa Tem — o mesmo responsável pelo pagamento do auxílio emergencial e do saque do FGTS.

Para mais informações, consulte o site da Caixa.