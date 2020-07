Caixa libera 4ª parcela do auxílio de R$600 e inclui mais 721 mil beneficiários

[ad_1]



Nesta quarta-feira (22), a Caixa deu início aos pagamentos da quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários que se inscreveram pelo site ou aplicativo do banco. O recurso estará disponível, na conta poupança digital, para os beneficiários que nasceram em janeiro. O saque em dinheiro só será permitido a partir de sábado (25).

Os pagamentos são feitos de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. O trabalhador que nasceu no mês de dezembro terá o crédito disponível em 26 de agosto e, o saque em espécie, em 17 de setembro.

O ‘Ciclo 1’ de pagamentos da quarta parcela do auxílio emergencial abrange apenas quem começou a receber o benefício em abril. Os beneficiários do Bolsa Família já estão recebendo a quarta parcela desde segunda–feira (20). Para esse grupo, os pagamentos seguem a terminação do NIS.

Beneficiários da 1ª parcela

A Caixa também divulgou que, as pessoas que solicitaram o auxílio entre 17 de junho e 2 de julho e teve o pedido aprovado, fará parte do Ciclo 1 de pagamentos.

De acordo com o banco, um total de 721.337 beneficiários fazem parte do novo lote e começarão a receber o valor da primeira parcela do auxílio nesta quarta (22), de acordo com o mês de nascimento.

Para consultar a aprovação, é preciso acessar o site e preencher os campos solicitados com CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento.

confira abaixo o calendário de pagamento:

Calendário: Para quem começou a receber o auxílio de R$ 600 em abril