CAIXA libera auxílio de R$600 e FGTS de até R$1.045 nesta semana

A Caixa Econômica Federal faz nesta semana o pagamento de dois lotes de benefício. De acordo com o banco, serão efetuados dois pagamentos, sendo um da 4ª parcela do auxílio emergencial de R$600 e outro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de até R$1.045. A liberação será para saques em espécie e depósitos em contas, respectivamente.

No auxílio de R$600, foi iniciado o período de saques da 4ª parcela do auxílio emergencial, pago no valor de R$600, aos beneficiários do Bolsa Família que têm o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 8.

O saque do valor é liberado a cada dia a um novo grupo de inscritos no Bolsa Família, de acordo com o número do NIS. Quem teve o saque liberado nos dias anteriores continua podendo tirar o dinheiro. Veja os dias de saques:

Número final do NIS Data de recebimento NIS final 1 20 de Julho NIS final 2 21 de Julho NIS final 3 22 de Julho NIS final 4 23 de Julho NIS final 5 24 de Julho NIS final 6 27 de Julho NIS final 7 28 de Julho NIS final 8 29 de Julho NIS final 9 30 de Julho NIS final 0 31 de Julho

FGTS libera até R$1.045

A Caixa Econômica Federal também libera nesta semana o valor de até R$1.045 do FGTS emergencial para quem nasceu no mês de maio. De acordo com o banco, os depósitos em poupança digital vão até 21 de setembro, de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores.

Você Pode Gostar Também:

Vão ter direito ao saque, os trabalhadores com contas ativas (do emprego atual) ou inativas (de empregos anteriores) no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Os pagamentos do FGTS emergencial serão realizados em duas etapas, sendo:

dinheiro é depositado em poupança digital pelo aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS), mas só pode ser usado para pagar contas, pagar boletos ou fazer compras por cartão virtual.

na segunda etapa o valor é liberado para saques e transferências.

Confira a seguir o calendário completo:

Mês de nascimento Crédito em conta Saque ou transferência Janeiro 29 de junho 25 de julho Fevereiro 6 de julho 8 de agosto Março 13 de julho 22 de agosto Abril 20 de julho 5 de setembro Maio 27 de julho 19 de setembro Junho 3 de agosto 3 de outubro Julho 10 de agosto 17 de outubro Agosto 24 de agosto 17 de outubro Setembro 31 de agosto 31 de outubro Outubro 8 de setembro 31 de outubro Novembro 14 de setembro 14 de novembro Dezembro 21 de setembro 14 de novembro

Veja também: Saiba como fazer para melhorar o aplicativo CAIXA Tem do auxílio de R$600 e FGTS