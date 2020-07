CAIXA libera FGTS de R$1.045 e auxílio de R$600 nesta segunda; veja quem recebe

Nesta segunda-feira, 20 de julho, a Caixa Econômica Federal realiza o depósito de até R$1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os trabalhadores que nasceram em abril. De acordo com o bancos, os depósitos vão continuar até 21 de setembro, seguindo o mês de nascimento dos trabalhadores.

Além disso, nesta segunda (20) começa oficialmente o saque da 4ª parcela do auxílio emergencial de R$600 aos beneficiários do Bolsa Família que têm o NIS (Número de Identificação Social) terminado em 1.

É importante destacar que hoje não há pagamento de nenhuma parcela para quem não é do Bolsa Família. Confira aqui detalhes do calendário para os demais.

Os valores são depositados em poupanças digitais abertas pela Caixa, em que o trabalhador poderá apenas fazer pagamentos de boletos e compras online, por exemplo.

FGTS: saque emergencial de até R$1.045

Os valores estão sendo pagos diretamente nas poupanças digitais abertas pela Caixa. Na conta, o trabalhador poderá realizar diversas movimentações, como pagar boletos e realizar compras online, por exemplo.

Os saques em dinheiro do FGTS ou transferências para contas em outros bancos têm calendário diferente do que o cronograma de depósitos. Os nascidos em fevereiro poderão efetuar o saque do dinheiro, em espécie, a partir de 8 de agosto.

Os trabalhadores que recebem o FGTS emergencial de até R$1.045, mas que ainda não podem sacar em dinheiro, podem se valer de uma outra alternativa. Acontece que fintechs (empresas de tecnologia financeira) oferecem a modalidade de uso do app da Caixa para pagamento de um boleto ou fazer uma compra online.

Na prática, essa opção permite que seja realizada uma transferência do valor do FGTS emergencial a uma conta em nome do próprio beneficiário. Com isso, a pessoa pode usar o aplicativo da fintech para fazer novas transferências ou sacar o dinheiro.

Mês de nascimento Crédito em conta Saque ou transferência Janeiro 29 de junho 25 de julho Fevereiro 6 de julho 8 de agosto Março 13 de julho 22 de agosto Abril 20 de julho 5 de setembro Maio 27 de julho 19 de setembro Junho 3 de agosto 3 de outubro Julho 10 de agosto 17 de outubro Agosto 24 de agosto 17 de outubro Setembro 31 de agosto 31 de outubro Outubro 8 de setembro 31 de outubro Novembro 14 de setembro 14 de novembro Dezembro 21 de setembro 14 de novembro

Auxílio emergencial de R$600

Começou! Nesta segunda-feira, 20 de julho, o Governo começa o pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial de R$600. A prorrogação, de acordo com decreto publicado no Diário Oficial da União do dia 30 de junho, pagará mais duas parcelas com o mesmo valor, podendo ser o dobro, R$1.200, no caso de mães chefes de família.

Assim, também como aconteceu com os últimos pagamentos, o primeiro grupo de contemplados com a nova parcela também deverão ser os beneficiários inscritos no Bolsa Família. O grupo não precisa fazer nenhum tipo de solicitação para recebimento das parcelas de prorrogação.

Ademais, os beneficiários do Bolsa Família não precisa realizar nenhuma solicitação adicional. Quem está cadastrado receberá normalmente, conforme calendário abaixo.

O Pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial para cadastrados no Bolsa Família acontecem de acordo com o último digito do Número de Identificação Social (NIS). Diferentemente dos outros grupos de beneficiários do auxílio, os inscritos no Bolsa Família já possuem seu calendário pré-definido de acordo com o NIS, de acordo com o calendário abaixo:

Número final do NIS Data de recebimento NIS final 1 20 de Julho NIS final 2 21 de Julho NIS final 3 22 de Julho NIS final 4 23 de Julho NIS final 5 24 de Julho NIS final 6 27 de Julho NIS final 7 28 de Julho NIS final 8 29 de Julho NIS final 9 30 de Julho NIS final 0 31 de Julho

