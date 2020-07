CAIXA libera HOJE o 1º lote de saques de até R$1.045; veja quem pode receber

[ad_1]



Contas bloqueadas no Caixa Tem

A Caixa Econômica Federal, que tem a responsabilidade pelos pagamentos do FGTS, não revelou o número de pessoas que ainda não receberam. Até então, somente orientou que quem não conseguiu abrir conta poupança digital por falta de informações, como o endereço atual, data de nascimento, nome da mãe, deve procurar atualizar as informações.

Inicialmente, quando foram divulgadas as datas de pagamento, a Caixa não alertou sobre a possibilidade de inconsistências no cadastro, impossibilitando, assim, o recebimento.

O banco disse apenas que a abertura de contas digitais seria de forma automática. Sendo assim, devido ao impasse, o Banco instrui os trabalhadores a verificarem a situação do saque emergencial no aplicativo FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), disponível para smartphones e tablets dos sistemas Android e iOS.

Nesta semana, o banco informou que centenas de milhares de contas no CaixaTem foram bloqueadas por suspeita de fraude. As pessoas que foram afetadas são orientadas pelo app a comparecer a uma agência com documento de identificação para comprovar que não houve irregularidade.

Calendário para o desbloqueio do Caixa Tem em agências de acordo com o mês de aniversário:

Janeiro, fevereiro e março : até 24 de julho;

: até 24 de julho; Abril e maio : 27 a 31 de julho

: 27 a 31 de julho Junho e julho : 03 a 07 de agosto

: 03 a 07 de agosto Agosto, setembro e outubro : 10 a 14 de agosto

: 10 a 14 de agosto Novembro e dezembro: 17 a 21 de agosto

Antecipar saques

As parcelas estão sendo depositadas em conta poupança digital social da Caixa. O calendário de saque e transferência começa posteriormente.

Os dois calendários são feitos de acordo com o mês de aniversário do beneficiário e, dependendo do mês, o cidadão pode esperar quase três meses até o dia do saque em espécia será liberado.

Mas empresas de tecnologia financeira, conhecidas como fintechs, dão a possibilidade de ter o dinheiro em mãos antes do segundo calendário. Algumas das empresas mais conhecidas do setor são a PicPay, Nubank, Mercado Pago, C6 Bank, entre outras. Quem tem conta nessas empresas pode transferir o valor do auxílio sem limitação de saque.

