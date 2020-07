Caixa pagou auxílio para 5,4 milhões de brasileiros hoje

[ad_1]



Nesta sexta-feira, 24 de julho, a Caixa Econômica Federal (CEF) liberou o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para 5,4 milhões de brasileiros. O pagamento é feito em parcelas de R$ 600 ou de R$ 1,2 mil, no caso de mães chefes de família.

O auxílio foi pago para 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família. Recebeu nesta sexta-feira o grupo com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 5. Além disso, outros 3,5 milhões de beneficiários nascidos em fevereiro receberam o auxílio em conta poupança social digital da Caixa.

Você Pode Gostar Também:

No caso dos nascidos em fevereiro, foi feito pagamento da primeira, segunda, terceira e quarta parcelas, variando de acordo com o lote do beneficiário. O calendário para beneficiários do Bolsa Família pausa durante o sábado e o domingo e retorna segunda-feira. O calendário segue o cronograma habitual do programa.

Os demais beneficiários seguem o calendário de acordo com o mês de aniversário. O cronograma em ciclos também serve para o saque e transferência. Nesta semana, o benefício foi pago quarta-feira, 22 de julho, para os nascidos em janeiro, e hoje para os nascidos em fevereiro.

O auxílio emergencial de R$ 600 paga cinco parcelas aos brasileiros que fizeram o cadastro e cumprem aos requisitos. No caso de mães chefes de família, o pagamento é de R$ 1,2 mil por parcela.