Caixa suspendeu ‘centenas de milhares’ de contas do auxílio emergencial por suspeita de fraude

Nesta terça-feira, 21 de julho, Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, afirmou que “centenas de milhares” de contas foram suspensas por suspeita de fraude. As contas poupança social digital da Caixa eram utilizadas pelo aplicativo Caixa Tem para movimentar o dinheiro do auxílio emergencial de R$ 600.

Guimarães deu entrevista ao portal InfoMoney e afirmou que todos os bloqueios foram feitos por suspeita de fraude. Ainda de acordo com ele, após as “centenas de milhares” de bloqueios, os beneficiários podem pedir o desbloqueio.

O presidente da CEF afirmou que a origem da fraude se dá no início dos cadastros. De acordo com ele, como muitos brasileiros não possuem celular, o banco permitiu que um celular fosse usado para abrir mais de uma conta. E esse foi um foco das fraudes. A maioria, de acordo com eles, foi utilizada por hackers. Mas “algumas pessoas são honestas” e foram penalizadas.

Guimarães afirmou que os responsáveis foram identificados e que serão penalizados. A Caixa Econômica Federal não deu um número exato sobre o número de contas bloqueadas e qual deve ser o procedimento para pedir o desbloqueio.

Nas últimas semanas, beneficiários relataram dificuldade em utilizar o app Caixa Tem. Guimarães admitiu que hackers roubaram o dinheiro de algumas contas. De acordo com ele, nos casos em que a fraude for confirmada, o beneficiário receberá o dinheiro de volta.