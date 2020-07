Caixa Tem continua com problemas e beneficiários vão às agências

Nesta segunda-feira, 20 de julho, o aplicativo Caixa Tem continuou apresentando erros e instabilidade. O aplicativo é utilizado pelos beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 e trabalhadores que recebem o FGTS emergencial.

Neste 20 de julho, o saque emergencial foi liberado para os nascidos em abril. Além disso, beneficiários do Bolsa Família que recebem o auxílio de R$ 600 e têm o NIS terminado em 1 também receberam o valor. Nas últimas semanas, internautas reclamaram de instabilidade no aplicativo Caixa Tem.

Os problemas no aplicativo, que vão desde instabilidade até sumiço do dinheiro, impossibilitam os beneficiários de utilizar o dinheiro dos dois problemas. Por isso, muitos acabam indo às agências da Caixa, provocando filas e aglomeração.

Filas em agências da Caixa foram percebidas em diversas cidades brasileiras, aumentando o risco de contágio do novo coronavírus. Nas redes sociais, o termo FGTS aparece entre os mais comentados. Internautas reclamam da impossibilidade muitas vezes até de visualizar o dinheiro. De acordo com a Caixa Econômica Federal, podem acontecer paradas no sistema no momento de muitos acessos. Ainda de acordo com o banco, o aplicativo tem registrado mais de 500 mil acessos simultâneos.

Até semana passada, nascidos em janeiro, fevereiro e março já deveriam ter recebido o FGTS emergencial. Entretanto, alguns deles receberam o avio de que o valor seria depositado “em outra data”. O banco não avisou o motivo do aviso. Ao divulgar as regras do FGTS emergencial, não orientou os cidadãos a completarem seus cadastros, já que a abertura da poupança digital e depósito do programa seriam automáticos.