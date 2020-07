Caixa Tem não mostra saldo, bloqueia valores e apresenta mensagens de erro

Na última quinta-feira, 16 de julho, o aplicativo Caixa Tem passou por atualização. Mas mesmo após essa atualização, o app continua com instabilidade e erros. Para alguns brasileiros, a atualização do app foi manual. Para outros, automática. A diferença dificultou que os cidadãos identificassem o problema.

Durante toda a manhã desta segunda-feira, 20 de julho, internautas relatam erros no aplicativo. Mesmo com a atualização, diversos brasileiros continuam encontrando dificuldade. Na nova versão do app, alguns beneficiários receberam aviso instruindo a procurar uma agência da Caixa, estimulando aglomeração, ou aviso de que atingiram o limite de dispositivos.

Você Pode Gostar Também:

Há beneficiários que não conseguem fazer login e veem a mensagem de que devem ir a uma agência da Caixa para regularizar o cadastro. “Procure uma agência da Caixa com seu documento de identificação para regularizar seu cadastro”, informa a mensagem. A Organização Mundial da Saúde (OMS) não recomenda a saída de casa em casos que não sejam de extrema necessidade, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Pedro Guimarães, presidente da Caixa, afirma que a recomendação de comparecer a uma agência da Caixa pode acontecer em casos de suspeita de fraude. Nesses casos, é necessário regularizar a situação. Nas redes sociais, os internautas relatam que o Caixa Tem não mostra o saldo. Também há casos de bloqueio do saldo.

A Caixa não se manifestou sobre o assunto. Constantemente, o banco vem afirmando que os problemas acontecem pela alta demanda e que as falhas não são por ataques de hackers.