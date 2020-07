Calegari exalta estreia pelo Fluminense em amistoso

O Fluminense venceu o Botafogo no primeiro amistoso entre as equipes, no fim de semana. Nesta partida, o técnico Odair Hellmann aproveitou para fazer alguns testes na equipe visando a sequência da temporada.

Além de Michel Araújo, autor do gol tricolor, quem teve destaque foi o jovem zagueiro Calegari, de 18 anos. O defensor salvou um gol alvinegro em cima da linha e revelou a reação do rival Guilherme Santos.

“Ele chegou em mim e disse: “Faz isso comigo, não, irmão” (risos). Eu dei uma risada e logo me posicionei para o escanteio”, disse ao globoesporte.com.

Calegari comemorou a boa atuação na estreia entre os profissionais. O defensor treinava com o sub-23 e foi chamado pelo técnico Odair Hellmann.

“Me elogiaram bastante e me deram muita confiança para continuar evoluindo e assim ajudar o Fluminense nas futuras novas oportunidades. E o Muriel entrou no vestiário falando que me deve um almoço (risos). No final de tudo, me senti ainda mais inserido no grupo. E agora mais confiante e leve para continuar evoluindo e assim chegar em campo mostrando o melhor futebol sempre”, declarou.

O Fluminense terá a semana de treinos visando o segundo amistoso contra o Botafogo, neste sábado, no Nilton Santos.