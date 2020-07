Calendário da 4ª e 5ª parcelas do Auxílio Emergencial é divulgado

Nesta sexta-feira (17), o Ministério da Cidadania divulgou o calendário de novos pagamentos do Auxílio Emergencial. O repasse do benefício vai se estender até o final do ano para os últimos cidadãos aprovados. Uma mudança importante é que as últimas parcelas (a 4ª e a 5ª) não serão mais divididas, ou seja, cada uma será paga com o valor inteiro de R$ 600.

Os novos pagamentos contemplam os beneficiários que se inscreveram no programa por meio do site e do aplicativo, além daqueles que fazem parte do Cadastro Único, mas não recebem o Bolsa Família.

Quais são as últimas alterações?

Para os beneficiários já citados, o novo calendário altera a data de liberação para saques e transferências desde a terceira parcela. Sendo assim, todos os trabalhadores que já receberam ao menos uma parcela terão saques e transferências de duas parcelas liberadas em um mesmo dia.

O pagamento do auxílio continuará sendo feito, primeiramente, por meio do crédito nas poupanças sociais digitais. Posteriormente, os recursos serão disponibilizados para saques e transferências, como medida para evitar aglomeração de pessoas em agências bancárias.

Os novos calendários do Auxílio Emergencial

Lote 1: Para os beneficiários que receberam a primeira parcela do auxílio até 30 abril de 2020.

Lote 2: Para os beneficiários que receberam a primeira parcela do auxílio em maio de 2020.

Lotes 3 e 4: Para os beneficiários que receberam a primeira parcela do auxílio nos dias 16 e 17 de junho (lote 3) e de 27 de junho a 4 de julho de 2020 (lote 4).

Lote 5: Para os beneficiários que se cadastraram por meio da plataforma digital entre os dias 17 de junho e 2 de julho de 2020.

Vale lembrar que as mudanças não afetam os trabalhadores que estão recebendo o Bolsa Família.