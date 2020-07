Camila Queiroz tira onda por botar ‘cegonho’ na boca do povo em Êta Mundo Bom! · .

Camila Queiroz introduziu uma nova palavra ao vocabulário dos brasileiros em Êta Mundo Bom!. Intérprete da Mafalda, a atriz entreteve os telespectadores com o seu desespero para conhecer o “cegonho”. O termo se tornou mais um no imenso rol de sinônimos para o órgão sexual masculino nos dicionários de Português.

Natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a jovem de 27 anos se inspirou nas avós e trouxe o próprio sotaque para o folhetim de Walcyr Carrasco. “Quanto ao cegonho, realmente foi um grande sucesso. Esse com certeza foi o assunto mais comentado durante a novela”, explica ela.

A artista afirma que a expressão voltou a cair na boca do povo em meio à reprise do Vale a Pena Ver de Novo. “As pessoas voltaram a comentar bastante sobre isso. Eu me divirto muito”, conta ela, que conheceu o sua própria “ave da fertilidade” nos bastidores da produção.

Depois de viver um par romântico ao lado de Klebber Toledo, ela subiu ao altar com o galã em agosto de 2018. Os dois, aliás, têm redobrado a parceria que começou na trama durante a pandemia de coronavírus (Covid-19).

“Estamos cuidando da casa toda, então isso acaba ocupando a maior parte do nosso dia, além das nossas quatro filhas de quatro patas. Tenho feito exercícios, ioga e meditação. Ajuda muito a aliviar o estresse”, afirma.

Ela também tenta encontrar o lado positivo da crise de saúde pública enquanto assiste à reapresentação. “Tudo que acontece de ruim na vida da gente é ‘pra meiorá’. Nada mais propício para o momento atual. Sem esse sentimento, não haveria motivação. Fico muito contente em saber que, no meio de tantas notícias ruins, nós ainda conseguimos provocar o sorriso nas pessoas”, arremata Camila.

