Camisa 10 da Ponte Preta, João Paulo comemora recuperação da equipe no Paulistão

A Ponte Preta surpreendeu nas últimas duas rodadas do Campeonato Paulista. Correndo risco de rebaixamento antes da parada da competição, a Macaca teve um grande retorno.

As vitórias contra Novorizontino, por 2×0, e Mirassol, por 1×0, garantiram a equipe nas quartas de final do torneio, sendo o Santos o adversário.

João Paulo, camisa 10 da Ponte, comemorou os resultados. “Eu falava antes da retomada que a gente iria brigar para se classificar. Estamos falando da Ponte Preta, o objetivo tinha que ser esse. Claro que respeitamos os adversários, o Paulistão é difícil. Mas fizemos nosso jogo nos dois compromissos e fomos melhores, merecemos”, afirmou o meio-campista.

Ele foi responsável por um gol e uma assistência nas duas últimas partidas. Em 14 aparições, o jogador foi às redes duas vezes e deu quatro passes para gol.

“Vamos enfrentar uma equipe muito forte, bem organizada, que dificilmente dá espaços. Eles gostam de ficar com a bola e tem vários jogadores de qualidade. Jogo complicado com certeza. Mas confiamos no nosso potencial. Sabemos que para passar precisamos fazer nosso melhor jogo e é nisso que estamos focados. Mais do que ajudar com gol ou assistência, quero fazer de tudo para ajudar a Ponte a seguir adiante”, projetou João Paulo.

Nesta quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, os times entram em campo par decidir a vaga nas semifinais.