Campeã do Bake Off Argentina é desmascarada e perde prêmio de R$ 45 mil · .

Campeã do Bake Off Argentina 2020, Samanta Casais foi desmascarada pela produção do reality durante a final exibida no domingo (7) pela emissora Telefe. A secretária omitiu de seu formulário de inscrição que possuía experiência profissional e foi desclassificada da competição que busca o melhor confeiteiro amador. A farsante perdeu o prêmio de 600 mil pesos argentinos, equivalente a R$ 45 mil.

O programa foi gravado inteiramente em 2019, mas só foi ao ar este ano. No último capítulo foi exibida a festa de comemoração de Samanta, que derrotou Pier Basile na prova final. A vencedora celebrou a conquista e foi abraçada pelos competidores previamente eliminados.

Porém, em seguida, foi colocada no ar a gravação feita meses após o anúncio da vitória. Com a presença apenas dos jurados Christophe Krywonis, Pamela Villar e Damián Betular e dos dois finalistas, o programa explicou que Samanta teria mentido em seu depoimento para entrar no reality, o que vai contra as regras do concurso.

A apresentadora, Paula Chaves, não apareceu na gravação porque estava internada no hospital para dar à luz sua terceira filha.

“Esta é uma competição com regras claras do começo ao fim” , começou Christophe. “Somos jurados de um programa ao qual sentimos orgulho de pertencer, porque o fazemos com comprometimento e honestidade, e isso nos ajuda a construir um dos sonhos mais bonitos, que é nos dedicar ao que mais gostamos”, completou Betular.

“Antes de tudo, queremos valorizar seu papel como participante, sua delicadeza e os detalhes de seus preparativos são sua marca registrada. É muito difícil para nós e imagino que também para você, mas como você sabe, ocorreram eventos que demonstraram sua experiência de trabalho e televisão desconhecida para nós e negada no formulário de inscrição”, disse Christophe.

“Achamos que o mais justo é que você fique fora da competição e não receba o prêmio ou o título de melhor confeiteiro amador do país”, decretou o jurado argentino.

Samanta tentou se defender das acusações, mas aceitou a decisão do Bake Off. “Cometi um erro, sou humana e admito. Peço desculpas e quero deixar isso claro: não sou profissional de confeitaria, não estudei confeitaria e muito menos trabalhei nela. Meu conhecimento de culinária ou abordagem para cozinhar era limitado. Aprendi com uma pequena empresa familiar”, declarou a ex-campeã.

O júri, então, anunciou que Dámian Pier Basile foi consagrado o verdadeiro vencedor da edição do reality. “Estou feliz com esse reconhecimento, apesar de a situação não ser ideal. As pessoas acreditavam muito em mim, mas eu não acreditava, e sei que é um grande impulso para o meu futuro com a pastelaria, que eu amo tanto”, disse o finalista.

De acordo com o site argentino Infobae, Samanta Casais trabalhou em empresas de bufê, restaurantes e até fast-foods entre 2011 e 2016, sendo um deles um café chamado Marks Deli & Coffee House, especializado em sobremesas. A participante também teria atuado em eventos gastronômicos de Buenos Aires.

Além disso, foi descoberto que em 2014 a farsante se apresentou como chef confeiteira no programa Tarde Extra, apresentado por Agustina Casanova no canal C5N. Na atração vespertina, a convidada mostrou a receita de um bolo rogel, um doce típico na Argentina e no Uruguai.

Assista à final do Bake Off Argentina na íntegra:

