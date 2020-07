Campeonato Chinês, o mais prejudicado pelo COVID-19, volta reformulado depois de 8 meses

[ad_1]



Mais uma liga nacional prepara o retorno às atividades depois de longos meses de inatividade. Sem jogos há quase oito meses, o Campeonato Chinês começa neste sábado, com um formato bem diferente do usual, mas com os times ainda reforçados por brasileiros e outros nomes famosos pelo mundo.

Em vez dos pontos corridos, a federação local decidiu por dividir os 16 clubes participantes em dois grupos. Cada time, portanto, fará 14 partidas na primeira fase, disputada de 25 de julho a 28 de setembro. A sequência do campeonato está indefinida, pois depende de aval das autoridades do país.

A liga chinesa começaria em 22 de fevereiro, mas a pandemia de COVID-19, iniciada na cidade de Wuhan, inviabilizou o projeto. Agora, para evitar uma nova proliferação, o campeonato terá duas sedes diferentes. Dailan abriga jogos do grupo A, enquanto Suzhou recebe partidas do B.

Assim ficaram as chaves:

GRUPO A : Guangzhou Evergrande, Jiangsu Suning, Shandong Luneng, Henan Jianye, Dalian Pro, Guangzhou R&F, Shanghai Shenhua e Shenzhen FC

GRUPO B: Beijing Guoan, Shanghai SIPG, Wuhan Zall, Tianjin Teda, Chongqing Dangdai, Hebei Fortune, Qingdao Huanghai e Shijiazhuang Everbright

Os principais times possuem jogadores brasileiros. Atual campeão, o Guangzhou Evergrande, por exemplo, manteve o italiano Fabio Cannavaro como técnico e tem em seu elenco nomes como o volante Paulinho, o meia Anderson Talisca e os atacantes Elkeson e Aloísio “Boi Bandido”.

“Estou muito feliz com a volta do futebol aqui na China. Não vejo a hora de entrar em campo. Esse ano, o campeonato teve que passar por algumas mudanças e nós, jogadores, vamos ter que nos adequar a algumas coisas, mas estamos muito animados. Somos os atuais campeões e nos preparamos para mais uma vez brigar no topo da tabela”, disse Elkeson.

Outros nomes com passagen pela seleção brasileira também seguem no país, casos do zagueiro Miranda (Jiangsu), do meia Renato Augusto (Beijing) e do atacante Hulk (Shanghai SIPG), companheiro do também meio-campista Oscar.

“É até difícil falar e projetar como será esse campeonato, até porque nunca vivenciamos uma situação como essa. Sem torcida, é claro que já fica uma coisa mais fria. E ficaremos trancados aqui por dois meses para jogar a primeira fase. É tudo muito diferente. Temos boas chances porque nosso time é forte. Mas como jogaremos em estádio neutro, tudo pode acontecer”, falou Renato Augusto.

O campeonato ainda conta com o técnico espanhol Rafa Benitez, que dirige o Dailian, e o nigeriano Obafemi Martins, que brilhou pela Inter de Milão na década passada e hoje, aos 35 anos, atua pelo Shanghai Shenhua.

Alex Teixeira (ex-Vasco), Moisés e Roger Guedes (ex-Palmeiras), Alan Kardec (ex-Vasco, Palmeiras, Santos e São Paulo) e Henrique Dourado (ex-Palmeiras e Flamengo) também estão garantidos na disputa. Pelas regras, cada clube pode inscrever até cinco estrangeiros, relacionar quatro e ter um máximo de três simultaneamente em campo.

Confira os confrontos da 1ª rodada:

25/07 (sábado)

Wuhan Zall x Qingdao Huanghai

Guangzhou Evergrande x Shanghai Shenhua

26/07 (domingo)

Dalian Pro x Shandong Luneng

Shenzhen FC x Guangzhou R&F

Henan Jianye x Jiangsu Suning

Hebei Fortune x Shijiazhuang Everbright

Chongqing Dangdai x Beijing Guoan

27/07 (segunda)

Tianjin Teda x Shanghai SIPG