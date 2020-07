O Brasil parece longe de sair do caos que a pandemia da COVID-19 está provocando no país. Contudo há um setor da sociedade brasileira que começa a se movimentar em busca de um retorno à normalidade, muito embora os números de casos da doença sigam crescendo em todo o território nacional.

Recentemente o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu várias declarações públicas defendendo a volta imediata do Futebol. Em entrevista à Fox Sports, Landim questiona a paralisação dos jogos. Para ele, a paralisação do esporte é muito mais prejudicial do que o novo coronavírus, devido ao seu potencial de acabar com as finanças dos clubes.

Depois do lobby feito por Landim junto ao Presidente do Brasil Jair Bolsonaro, o Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro, a Ferj, optou por retomar o Campeonato Carioca. É o primeiro Estadual a voltar da paralisação desde o surgimento da pandemia.

Outros Estados e Federações de Futebol estão dialogando para um possível retorno. No Rio Grande do Sul o Governador Eduardo Leite cancelou a retomada do campeonato gaúcho em julho, como era previsto, devido ao aumento de casos no Estado.

Já outras unidades federativas, como Minas Gerais e São Paulo, se veem de mãos atadas, pois planejavam retomar também em julho suas competições locais. O problema foi a revelação da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, de que o Brasileirão Séries A e B será retomado nos dias 8 e 9 de agosto.

Fora isso, muitos Governadores estão reticentes em permitir o retorno do Futebol no país. Em Belo Horizonte o esporte está proibido. No Paraná também. E mesmo o retorno do campeonato nacional não é uma certeza entre dirigentes e especialistas, ainda que tenhamos uma data definida.

Apostas Esportivas animam-se com o retorno do Futebol brasileiro

As especulações do retorno do Futebol nacional estão animando não apenas aqueles diretamente envolvidos no esporte, mas também outros nichos e mercados que ganham com a bola rolando. Principalmente o das apostas esportivas.

Hoje os sites de apostas esportivas comemoram o retorno do Carioca e ficam felizes com haver uma data aproximada para o retorno do Brasileirão. Com a paralisação do esporte em todo o mundo, esse segmento chegou a ter perdas financeiras de 100% em alguns casos.

Uma vez que na Europa as principais competições já retornaram, devido ao controle do surto de coronavírus, os sites de apostas encontraram alento e alívio depois de 2 meses de grande prejuízo.

O retorno das apostas esportivas é importantíssimo para o Brasil em vários aspectos. Em um primeiro olhar devido ao fato de que muitas empresas do ramo patrocinam clubes do Brasileirão, dando aporte financeiro para contratações. Recentemente o Corinthians perdeu o patrocínio da casa MarjoSports, por exemplo, e não foi o único a ter contratos do tipo encerrados.

Por outro lado, o Brasil está próximo de regulamentar as apostas esportivas de cotas fixas. Estima-se que até 2021 o país tenha uma Lei sólida e estruturada, com um sistema de licenciamento capaz de atrair operadoras de apostas de grande porte, como a BetWay e a 22bet.

Isso faria com que o país gerasse uma renda anual de quase R$5 bilhões somente em impostos. Junto a isso, a regulamentação do segmento abre portas para investimentos estrangeiros nos mais variados níveis e, como já tem se falado no Governo Federal, na legalização dos jogos de cassino.