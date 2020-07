Campo neutro ou ‘segunda casa’? Veja o desempenho do Corinthians em todos mata-matas que decidiu no Morumbi

Uma brincadeira nas redes sociais diz que o Red Bull Bragantino errou ao escolher o Morumbi para receber o Corinthians na noite desta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O estádio está longe de ser um “campo neutro” na história corintiana.

Da estreia no local, em 1962, até hoje, o clube de Parque São Jorge teve quase três vezes mais motivos para sorrir em jogos eliminatórios ou valendo títulos que foram decididos no local.

Levando-se em conta apenas torneios oficiais e cuja disputa tenha sido eliminatória (com um, dois ou três jogos), o Corinthians se deu bem 43 vezes. Foram 13 títulos e 30 classificações.

A lista de taças contempla sete títulos doPaulista, três do Campeonato Brasileiro, uma Supercopa do Brasil, um Torneio Rio-São Paulo e uma Copa Bandeirantes. Foram ainda duas finais de turno do Estadual, mas cujo efeito prático mais classificatório.

O próprio Bragantino já foi vítima do clube paulistano no Morumbi. Há 26 anos, foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1994 após empate sem gols.

Torcida do Corinthians comemora vitória contra a Ponte Preta, no Morumbi GazetaPress

Dos mata-matas mais lembrados, a maioria ocorreu contra os rivais do Estado. E, o São Paulo, dono da casa, foi a principal vítima. Foi eliminado sete vezes e perdeu cinco taças.

O torcedor mais rigoroso pode até “contestar” os números e apontar que faltou contabilizar o título estadual de 1997. Mas a taça daquela edição foi decidida em um quadrangular com Palmeiras e Santos também.

Voltando aos mata-matas eliminatórios ou valendo título no Morumbi, o Corinthians levou a melhor diante do Palmeiras seis vezes (com um título) e Santos, quatro vezes (um título).

Em relação aos grandes de outros estados, o Morumbi também teve final feliz para o Corinthians contra Atlético-MG (quatro vezes), Bahia (uma vez), Botafogo (uma vez), Cruzeiro (uma vez), Flamengo (duas vezes), Fluminense (uma vez) e Grêmio (uma vez).

Nem mesmo na Arena Corinthians o time alvinegro foi tão eficiente em jogos mata-mata valendo título/classificação. O índice de sucesso lá é de 66,7%, enquanto no Morumbi é 71,6%.

Também ocorreram eliminações/perda de títulos no Morumbi, mas em menor número. Foram sete vices e dez eliminações. Os maiores carrascos foram Palmeiras e São Paulo, cinco vezes cada um.

O Corinthians perdeu cinco vezes da decisão do Paulista, um Brasileiro e uma Copa do Brasil.

De todas as histórias, a que mais curiosa foi pelo Estadual de 1978. O time do Corinthians foi eliminado nas quartas de final do segundo turno pelo Juventus, embora tenha entrada em campo com todo o “favoritismo do mundo”.

Se eliminado por “azarões” ou equipes que não tenham a mesma tradição, aliás, é incomum no Morumbi. Além do Moleque Travesso, apenas a Ponte Preta se deu bem, tirando a equipe alvinegra na semifinal do segundo turno do estadual de 1980.

Vale lembrar que hoje o Bragantino está longe de ser “azarão”. Foi o time de melhor campanha na primeira fase da competição e se classificou com tranquilidade para as quartas, enquanto o Corinthians sofreu até a última rodada e ainda dependeu do São Paulo.

Em tempo, o Bragantino escolheu o Morumbi como palco do jogo porque não está autorizado a jogar em Bragança Paulista, cidade na fase laranja em relação ao novo coronavírus.

Jogadores do Corinthians (Fumagalli no centro) festejam Paulistão de 2003, no Morumbi GazetaPress

Quando se deu beu no Morumbi

1977: Semifinal do 2º turno do Paulista contra o São Paulo

1977: Final do 2º turno do Paulista contra o Palmeiras

1977: Final do Paulista contra a Ponte Preta

1978: Quartas do 1º turno do Paulista contra o Palmeiras

1978: Semifinal do 1º turno do Paulista contra o Guarani

1978: Final do 1º turno Paulista contra o Santos

1979: Semifinal do Paulista contra o Palmeiras

1979: Final do Paulista contra a Ponte Preta

1982: Oitavas do Brasileiro contra o Bahia

1982: Quartas do Brasileiro contra o Bangu

1982: Final do Paulista contra o São Paulo

1983: Semifinal do Paulista contra o Palmeiras

1983: Final do Paulista contra o São Paulo

1984: Quartas do Brasileiro contra o Flamengo

1986: Oitavas do Brasileiro contra o Grêmio

1987: Semifinal do Paulista contra o Santos

1990: Final do Brasileiro contra o São Paulo

1991: Final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo

1994: Final Copa Bandeirantes contra o Santos

1994: Quartas do Brasileiro contra o Bragantino

1994: Semifinal do Brasileiro contra o Atlético-MG

1998: Semifinal do Paulista contra a Portuguesa

1998: Final do Brasileiro contra o Cruzeiro

1999: Semifinal do Paulista contra o São Paulo

1999: Final do Paulista contra o Palmeiras

1999: Quartas do Brasileiro contra o Guarani

1999: Semifinal do Brasileiro contra o São Paulo

1999: Final do Brasileiro contra o Atlético-MG

2000: Quartas da Copa Libertadores contra o Atlético-MG

2001: Semifinal do Paulista contra o Santos

2001: Final do Paulista contra o Botafogo-SP

2002: Semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo

2002: Semifinal do Torneio Rio-São Paulo contra o São Caetano

2002: Final do Torneio Rio-São Paulo contra o São Paulo

2002: Quartas do Brasileiro contra o Atlético-MG

2002: Semifinal do Brasileiro contra o Fluminense

2003: Semifinal do Paulista contra o Palmeiras

2003: Final do Paulista contra o São Paulo

2008: Segunda fase da Copa do Brasil contra o Fortaleza

2008: Oitavas da Copa do Brasil contra o Goiás

2008: Semifinal da Copa do Brasil contra o Botafogo

2009: Semifinal do Paulista contra o São Paulo

2013: Semifinal do Paulista contra o São Paulo

Torcida do Corinthians no Morumbi acompanha jogo contra a Ponte Preta, em 2005 GazetaPress

Quando se deu mal no Morumbi

1974: Final do Paulista contra o Palmeiras

1978: Quartas do 2º turno do Paulista contra o Juventus

1980: Semifinal 2º turno do Paulista contra a Ponte Preta

1986: Semifinal do Paulista contra o Palmeiras

1987: Final do Paulista contra o São Paulo

1991: Final do Paulista contra o São Paulo

1991: Oitavas da Copa Libertadores contra o Boca Juniors

1993: Final do Paulista contra o Palmeiras

1994: Semifinal Copa Conmebol contra o São Paulo

1997: 1ª fase do Torneio Rio-São Paulo contra o Flamengo

1998: Final do Paulista contra o São Paulo

1999: Quartas da Copa Libertadores contra o Palmeiras

2000: Semifinal da Copa Libertadores contra o Palmeiras

2000: Semifinal do Paulista contra o São Paulo

2001: Final da Copa do Brasil contra o Grêmio

2003: Oitavas da Copa Libertadores para o River Plate

2002: Final do Brasileiro contra o Santos