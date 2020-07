Candinho se desespera ao descobrir sumiço de Filomena · .

Candinho (Sergio Guizé) vai entrar em parafuso ao descobrir que Filomena (Débora Nascimento) desapareceu sem deixar vestígios em Êta Mundo Bom!. Camélia (Ana Lucia Torre) explicará que a irmã de Mafalda (Camila Queiroz) foi embora no meio da noite e deixou apenas uma carta para se despedir dos moradores da pensão.

O matuto procurará a filha de Cunegundes (Elizabeth Savala) depois de abandonar Sandra (Flávia Alessandra) no altar. Nos próximos capítulos do folhetim de Walcyr Carrasco, ele decidirá retomar o romance com a ex-namorada e lhe oferecer abrigo na mansão de Anastácia (Eliane Giardini).

A gestante, no entanto, terá sido vítima de mais uma das armações da vilã de Flávia Alessandra. A megera oferecerá rios de dinheiro para que a sobrinha de Eponina (Rosi Campos) embarque no primeiro trem rumo à fazenda de seus pais em Piracema e nunca mais volte a falar com Candinho.

A avó de Gerusa (Giovanna Grigio) será a responsável por jogar um balde de água fria nas expectativas do amigo de Pirulito (JP Rufino). “Eu sinto muito, a Filomena foi embora. Ela deixou uma carta de despedida para a Clarice [Mariana Armellini] com um abraço para todos nós da pensão sem qualquer explicação”, dirá a costureira.

“Não pode ser, eu preciso falar com a Filó. É a coisa mais importante da vida d’eu. Ela partiu mesmo?”, insistirá o personagem de Sergio Guizé. “Isso é tudo o que sei, não tenho ideia para onde ela foi”, lamentará Camélia.

“Eu posso falar com Clarice? Ela é muito amiga da Filó. Ela pode ter alguma pista”, suplicará o rapaz, tentando não perder as esperanças. “Ela é professora, já saiu com a Olga [Maria Carol] para as aulas noturnas”, alertará a anciã.

Candinho, então, vai ter um estalo. “Eu sei onde é a escola delas, agradecido”, rebaterá o afilhado de Pancrácio (Marco Nanini) antes de correr para o dancing da trama que a Globo reprisa no Vale a Pena Ver de Novo.

