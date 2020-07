Cantillo aparece no BID e está livre para defender o Corinthians no Paulista

A prorrogação de contrato de Cantillo saiu no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, nesta sexta-feira. Com isso, o colombiano está livre para reforçar o Corinthians na reta final do Campeonato Paulista.

Para atuar neste domingo, contra o Mirassol, pelas semifinais do Estadual, o volante tinha que aparecer no sistema da CBF até as 17h.



Cantillo está liberado para voltar (Foto: Reprodução)

Na última quarta-feira, o Alvinegro acertou a segunda parcela da compra do jogador junto ao Junior Barranquilla-COL, por 600 mil dólares (R$ 3 milhões).

Com isso, o jogador novo firmou vínculo de empréstimo com o clube até o fim deste ano. Com o cumprimento dos pagamentos, o contrato será renovado automaticamente em 2021, desta vez para um acordo em definitivo e com vencimento em dezembro de 2022.

A terceira e última parcela terá o custo de 1,5 milhão de dólares (R$ 7,7 milhões) e deverá ser sanada em julho do ano que vem. Ao todo, serão, aproximadamente, R$ 14,5 milhões investidos em 70% dos direitos econômicos de Cantillo.

Com o colombiano liberado, Tiago Nunes ganha mais uma opção para formar a dupla de volantes no meio-campo. Na retomada, o treinador escalou Gabriel e Camacho. No último jogo, Ederson ganhou a vaga de titular no lugar do ex-Athletico. Durante a paralisação, Cantillo contraiu o coronavírus e foi afastado do restante do elenco nos primeiros jogos.