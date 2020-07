Cantor John Legend assume que relação com Chrissy Teigen começou com traição · .

Famoso compositor de músicas românticas, John Legend assumiu que sua relação com Chrissy Teigen começou em meio a traições de ambas as partes. O cantor explicou que os dois estavam namorando com outras pessoas quando se conheceram, mas que se apaixonaram rapidamente. Casados desde 2013, eles são pais de Luna, de 4 anos, e Miles, de 2.

Em entrevista ao podcast Armchair Expert, de Dax Shephard, Legend admitiu seu passado cafajeste e contou como começou a relação com Chrissy, em 2006, quando a modelo estrelou seu clipe Stereo. “Nós dois estávamos saindo com outras pessoas na época. Havia um pouco de folga no começo, mas nos apaixonamos pouco depois disso”, disse o norte-americano.

O casal ficou noivo em 2011. “Em determinado momento, eu apenas decidi que essa pessoa era a Chrissy. Decidi que não iria mais mexer com mais ninguém”, relembrou o artista.

Dono do hit All of Me, John chegou a sair com muitas pessoas ao mesmo tempo durante sua juventude. “Eu era mais jovem do que todo mundo no ensino médio e na faculdade, e por isso não conseguia ficar com muitas garotas. Quando comecei a chamar essa atenção, adorei”, confessou.

“Eu definitivamente fui desonesto e egoísta”, assumiu ele. “A certa altura, você simplesmente percebe que está mais feliz por ser honesto. Você é mais feliz sendo fiel e apaixonado por uma pessoa”, avaliou o astro.

Questionado sobre o relacionamento com a apresentadora de reality show, Legend declarou que jamais a trairia por medo. “Ela tem 12 milhões de seguidores no Twitter. Se eu fizesse alguma coisa, seria suicídio na carreira. Seria terrível”, brincou o cantor, de forma bem-humorada.

Confira uma publicação de Chrissy Teigan com John Legend:





