Caos impera em Fina Estampa · .

Os personagens principais de Fina Estampa podem apertar os cintos, porque esta será uma semana conturbada na novela. Tereza Cristina (Christiane Torloni) vai aterrorizar as vidas de seus inimigos: acabará com o romance entre Griselda (Lilia Cabral) e René (Dalton Vigh) e cometerá mais crimes para impedir a revelação de seu terrível segredo.

Esse é um dos assuntos do 21º episódio do podcast Noveleiros, do .. Nos programas semanais, os jornalistas Fernanda Lopes, Daniel Farad e Márcia Pereira conversam e contam os destaques dos próximos capítulos das novelas sob a perspectiva de noveleiros profissionais.

Em Fina Estampa, Tereza Cristina vai ter sucesso em sua nova armação contra a “bigoduda”. Ela descobrirá que Griselda é a investidora secreta do Brasileiríssimo, o que René obviamente não sabia. Ao revelar esse segredo ao ex-marido, ele ficará muito decepcionado com a protagonista, e após algumas discussões o relacionamento dos dois chegará ao fim.

Muito irritada com a inimiga, Griselda vai querer se vingar e se oferecera até para pagar para que Íris (Eva Wilma) lhe conte o famigerado segredo de Tereza Cristina. A interesseira vai aceitar, mas em cima da hora romperá o trato com a Pereirão ao saber que Alice (Thais de Campos) foi sequestrada –a mando de Tereza Cristina.

Já em Totalmente Demais, o telespectador terá mais uma pista sobre a origem misteriosa de Eliza (Marina Ruy Barbosa). Gilda (Leona Cavalli) revelará a uma amiga que a ruiva é filha de um ex-patrão que ela teve, um homem rico.

Logo em seguida, Germano (Humberto Martins) se espantará ao descobrir que Eliza é herdeira de Gilda. Ele começará a fazer as contas de quando a jovem nasceu e quando teve um caso com a ex-empregada, e aos poucos a verdade virá à tona.

Por fim, em Novo Mundo, Anna (Isabelle Drummond) dará uma lição em Thomas (Gabriel Braga Nunes). Após Joaquim (Chay Suede) tentar brigar com o vilão e levar a pior, a mocinha vai mostrar quem manda e encarar um duelo com o marido. Anna dará uma surra em Thomas, que jurará vingança.

