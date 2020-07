Capitão do Vasco, Castán admite conversa com Talles Magno

Considerado a maior joia do atual elenco do Vasco, o atacante Talles Magno tem sofrido após o retorno da cirurgia no pé. O atacante não repetiu as boas atuações da temporada passada e culpou a falta de ritmo de jogo.

O zagueiro Leandro Castán revelou que teve uma conversa com Talles. O capitão da equipe destacou que o jovem jogador tem que se adaptar a pressão que vai receber a partir de agora na carreira.

“Ele tem essa pressão nele. Todos sabem que tem essa pressão. Ele precisa, jogar, precisa fazer gols, resolver. Quem fez isso com ele, foi o Talles mesmo. Ele é um talento e tem potencial para ser um dos melhores do mundo. Tem que pegar essa pressão e bater no peito”, disse em live do Esporte News Mundo.

Ao ser questionado sobre a resposta do jovem, Castán brincou.

“Ele concordou. Se ele não tivesse concordado dava um tapa na orelha dele”, declarou, aos risos.

O Vasco segue com os treinos sob o comando do técnico Ramon Menezes visando o Campeonato Brasileiro. O elenco vai trabalhar no campo do São Cristóvão para preservar o gramado de São Januário.