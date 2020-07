Capítulos da semana de 13 a 17 de julho · .

Segunda, 13/6 (Capítulo 70)

Tato e Aldo se enfrentam. Keyla espera por notícias de Tato e Deco. Tina apoia Anderson, e Samantha observa o casal se beijando. Juca convence Jota a convidar Ellen para jogar com eles. Ellen sugere a Roney que sua avó trabalhe na lanchonete. Keyla liga para Deco.

Mitsuko critica o clipe de Tina e reclama de seu comportamento. Lica e Tina conversam com Bóris sobre o sistema de segurança do colégio, e decidem criar um comitê de alunos para falar com os pais e professores. K2 usa Tato para provocar Keyla. Valdemar vê o hematoma no rosto de Tato e se preocupa. Tato tenta conversar com Aldo, mas o pai expulsa o rapaz de casa.

Terça, 14/6 (Capítulo 71)

Tato procura Anderson, e Moqueca pede para ele fazer uma entrega suspeita. Anderson convida Tato para ficar em sua casa. Keyla sente medo de Aldo. Benê toca piano para Tonico. Anderson comenta com Tina que MC Pimenta quer que ela e a sua banda se apresentem com ele. Lica não consegue fugir das investidas de Felipe.

Anderson aconselha Tato a não fazer as entregas de Moqueca. Bóris ajuda Lica e Tina a se prepararem para a reunião com os pais e professores. Tato desiste de fazer a entrega, e Moqueca fala para Anderson ir em seu lugar. Malu exige que Edgar compareça à reunião de pais na escola para atacar Bóris e Lica.

Quarta, 15/6 (Capítulo 72)

Malu afirma a Edgar que Bóris quer acabar com a escola. Anderson não aceita fazer a entrega. Lica afirma aos alunos que eles podem mudar a opinião dos pais na reunião. Malu pede a Clara para ajudá-la na reunião de pais e mestres. Josefina reclama da demora na finalização da obra na escola.

Keyla leva um fora de Tato e discute com K2. Luís conta a Marta que Clara brigou com ele. Roney insiste para Keyla ligar para Deco. Clara pressiona Guto contra Lica e Tina na reunião. Ellen tenta estudar com Fio. Das Dores exige que Tato volte para a escola para ajudá-la a fazer suas coxinhas. Edgar chega para a reunião.

Quinta, 16/6 (Capítulo 73)

Lica concorda com a permanência de Edgar na reunião. Fio reclama da rigidez das aulas de Ellen. Ellen não consegue dançar, e Fio acha graça. Bóris organiza uma votação, e Edgar articula para decidir a disputa. Josefina avisa a Roney que conversará com Keyla sobre Deco. Tonico fica doente, e Keyla se preocupa.

Tato não consegue fazer as coxinhas como Das Dores ensinou. Dóris alerta Bóris sobre Edgar. Edgar afirma a Malu que voltará a ser o diretor do colégio. Mitsuko pede para conversar com Tina. Keyla decide deixar Tonico na creche. Tato teme encontrar Keyla no colégio. Keyla recebe um telefonema da creche.

Sexta, 17/6 (Capítulo 74)

Keyla vai embora apressada, e Tato percebe. Lica sugere que haja um Grêmio no colégio, e Bóris gosta. Clara usa Guto para provocar Felipe. Juca incentiva Jota a convidar Ellen para jogar RPG com eles. Fio resolve um problema de matemática em sala de aula e recebe elogios da professora. Keyla deixa Tato cuidando de Tonico.

Tato não deixa Roney chamá-lo de volta para a lanchonete. Marta convida Bóris e Dóris para um jantar. Lica encontra um poema escrito por Bóris no livro que pegou emprestado com ele. Tina sente ciúmes de Samantha. Guto tenta explicar as aulas de piano para Benê. Tina leva Anderson para jantar no restaurante dos pais.

