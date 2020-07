Capítulos da semana de 20/7 a 1º/8 · .

Segunda, 27/7 (Capítulo 103)

Leopoldina sofre com a notícia da gravidez de Domitila. Thomas ameaça Fred. Ubirajara desafia Piatã. Joaquim mostra a Anna os documentos que encontrou na casa de Sebastião. Bonifácio confronta Domitila. Francisco e Rosa espalham a notícia da gravidez de Domitila. Anna conversa com Quinzinho sobre Elvira.

Idalina e Matias temem que Sebastião castigue Cecília. Thomas e Miss Liu se enfrentam. Greta tenta fazer intriga contra Diara. Elvira se junta aos piratas para salvar Fred e Miss Liu. Wolfgang critica Diara por querer impedir Ferdinando de se aproximar de Greta. Os piratas invadem o navio inglês.

Terça, 28/7 (Capítulo 104)

Os piratas lutam contra a tripulação inglesa. Elvira tenta libertar Fred e Miss Liu. Jacira exige que Ubirajara deixe a aldeia. Greta diz a Schutz que usará Ferdinando para provocar Diara. Leopoldina fala sobre a gravidez de Domitila com Pedro.

Amália tem uma lembrança de seu passado e implora que Peter a ajude. Piatã reclama por Jacira ter criticado Ubirajara. Fred e sua tripulação fogem de outro navio inglês. Thomas e Anna recebem uma convocação para comparecer à Embaixada.

Quarta, 29/7 (Capítulo 105)

Anna e Joaquim sofrem com a convocação para a audiência. Bonifácio se entristece com a frieza de Leopoldina. Thomas consegue a guarda de Vitória. Olinto vai atrás de Ubirajara na mata. Licurgo reclama da entrevista publicada no jornal. Madre Assunção sugere que Peter e Amália conversem com Chalaça.

Chalaça prepara Benedita para ir com ele ao Rio de Janeiro. Cecília fica animada com a entrevista de Germana. Anna e Joaquim se despedem. Greta vai atrás de Ferdinando e os dois ficam juntos. Thomas leva Anna e Vitória para sua casa. Idalina teme a volta de Sebastião. Olinto é cercado por jagunços. Anna enfrenta Thomas.

Quinta, 30/7 (Capítulo 106)

Joaquim se desespera e dom Pedro o consola. Olinto é preso pelos jagunços. Ferdinando e Greta voltam para casa e a austríaca provoca Diara. Amália sonha que seu bebê morreu e Peter fica intrigado. Licurgo e Germana saem para votar. Anna fica satisfeita ao saber que Miss Liu fugiu com Fred.

Joaquim segue Thomas. Sebastião volta para a cidade e descobre sobre o casamento de Cecília. Matias não deixa Idalina ser castigada por Sebastião. Ubirajara vê Olinto preso. Licurgo e Gonçalves Ledo vencem a eleição para deputado. Hassan e Jacinto temem ser enganados por Elvira. Thomas e Joaquim duelam.

Sexta, 31/7 (Capítulo 107)

Joaquim desarma Thomas. Nívea vê Anna pegar um documento no escritório. Cecília, Libério e Peter socorrem Matias e Idalina. Elvira vê onde Miss Liu esconde os frascos com suas poções. Leopoldina procura por Bonifácio. Greta conta para Wolfgang sobre seus sentimentos por Ferdinando.

Elvira sabota a comida dos piratas. Idalina cuida de Matias. Ferdinando deixa a casa de Wolfgang e Greta fica enfurecida. Leopoldina impede que Bonifácio saia do palácio. Benedita chega à casa de Domitila e anuncia sua gravidez a dom Pedro.

Sábado, 1º/8 (Capítulo 108)

Benedita se surpreende com a gravidez de Domitila. Wolfgang se incomoda com a recusa de Diara em falar sobre o romance de Greta e Ferdinando. Elvira arma para escapar dos piratas. Dom Pedro não consegue se aproximar de Leopoldina. Anna ouve uma conversa entre Thomas e Sebastião, e pede que Nívea leve um recado para Joaquim. Diara promete ajudar Matias a se vingar de Sebastião.

Patrício conta a Leopoldina sobre a gravidez de Benedita. Piatã sai com os guerreiros da tribo para salvar Ubirajara e Olinto, e coloca Jacira no comando da aldeia. Germana e Hugo impedem Licurgo de voltar a cozinhar. Sebastião reconhece a mãe de Libério. Nívea entrega a Anna o recado de Joaquim. Dom Pedro protege Benedita de Domitila.

