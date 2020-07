Capítulos da semana de 20 a 25 de julho · .

Segunda, 20/7 (Capítulo 97)

Germano pede a Jonatas o endereço da família de Eliza. Carolina pensa em novas formas de afastar Eliza do concurso. Eliza se decepciona com Jonatas quando o rapaz lhe pede o endereço de sua família, ignorando seu passado com o padrasto.

Dino finge que perdoou Eliza e sugere a Gilda que toda a família viaje para o Rio de Janeiro para torcer pela menina. Dino combina com Peçanha uma forma de colocar Eliza na cadeia e roubar o dinheiro do concurso. Max avisa que a próxima prova do concurso será um ensaio nu, e Eliza se recusa a fazer as fotos.

Terça, 21/7 (Capítulo 98)

Natasha tenta ajudar Eliza a fazer o ensaio e manter-se no concurso. Germano paga Maurice pela informação sobre o endereço de Gilda. Germano procura Gilda. Dino, Gilda e os filhos se preparam para assistir à final do concurso Garota Totalmente Demais e surpreender Eliza.

Quarta, 22/7 (Capítulo 99)

Germano questiona Leonor sobre o pai de Eliza. Gilda confessa a Dino que esteve com Eliza no Rio. Leonor alerta Gilda que Germano procurou por ela. Arthur avisa a Carolina que Dorinha está em sua casa, em estado de confusão. Dorinha volta a si ao ver os filhos João e Maria.

Dayse foge da pensão para encontrar Eliza e acaba se perdendo, mas é ajudada por Lili e Germano. Eliza pergunta a Arthur por que Dorinha mencionou uma aposta entre o empresário e Carolina. Gilda se incomoda ao ver Lili e Germano com Dayse.

Quinta, 23/7 (Capítulo 100)

Lili comenta com Rafael que Germano a traiu com Gilda. Germano pergunta a Gilda se Eliza é filha dele. Fabinho se surpreende ao perceber que Cassandra mentiu para ficar a sós com ele. Gilda leva Dayse e Carlinhos para visitar Eliza. Débora vê Cassandra beijar Fabinho. Germano conta para Jonatas que Dino chegou à cidade.

Fabinho afirma que não irá namorar Cassandra. Jonatas revela a Eliza que Dino está no Rio de Janeiro. Eliza discute com Gilda, que tenta convencer a filha de que Dino mudou seu comportamento. Gilda decide voltar para Campo Claro, mas Dino declara que ficará no Rio.

Sexta, 24/7 (Capítulo 101)

Dino insiste para que Gilda volte para sua cidade com as crianças e inventa que tem um assunto profissional para resolver no Rio de Janeiro. Stelinha faz uma surpresa a Eliza e afirma que a ajudará na última prova do concurso. Carolina se surpreende ao saber por Germano que Eliza pode ser filha do empresário.

Germano pede a Carolina que lhe ajude a fazer um teste de DNA em Eliza. Peçanha informa a Dino que conseguiu um pedido de prisão provisória para Eliza. Dino despista Peçanha e vai até o estúdio conferir o ensaio fotográfico de Eliza. Eliza entra em pânico ao avistar Dino.

Sábado, 25/7 (Capítulo 102)

Arthur e Pietro expulsam Dino do estúdio. Incentivada por Arthur, Eliza decide fazer o ensaio fotográfico e tem um ótimo desempenho. Gilda diz a Dayse que está decepcionada com Eliza. Carolina pergunta a Zé Pedro se existe alguma cláusula no contrato que impeça a participação de parentes do patrocinador do concurso. Jonatas e Leila percebem o clima de romance entre Eliza e Arthur.

